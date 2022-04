Edsilia wil Glennis ’niet zomaar laten vallen’: ’We weten niet wat er precies is gebeurd’

„We weten het hele verhaal ook niet”, vertelde Edsilia vrijdagavond in de talkshow Jinek toen haar werd gevraagd hoe de Ladies of Soul met de situatie omgaan. „Wij hebben haar ook maar één keer gezien in de afgelopen zes weken. Mensen denken: ’oh, jullie zijn vriendinnen, jullie zien elkaar elke dag’, maar we hebben elkaar maar één keer gesproken.”

„Zij mag niet praten over de zaak omdat alles verkeerd kan worden uitgelegd. Wij hopen dat er meer naar buiten komt”, aldus Edsilia. „Uiteindelijk is ze een vriendin en die kan je niet zomaar laten vallen na een incident waarvan we niet weten wat er precies is gebeurd.”

Ziggo Dome-concerten

Ondanks dat Glennis voorlopig lid kan blijven van de Ladies of Soul, is het onduidelijk of ze er in september bij zal zijn tijdens de Ziggo Dome-concerten van de zanggroep.

In een statement liet de zangformatie vorige week weten: „Het is een zeer vervelende samenloop van omstandigheden die nooit had mogen plaatsvinden. Justitie doet grondig onderzoek en daar vertrouwen wij op. Het kan nog even duren voordat het onderzoek is afgerond. Onze concerten staan gepland op 23 en 24 september en gaan door. Glennis is vanaf dag één een gewaardeerd lid van Ladies of Soul en we hopen dat ze er tegen die tijd bij is.”

Incident

Glennis Grace werd op 12 februari aangehouden nadat ze verhaal kwam halen in de supermarkt omdat haar zoon er zou zijn aangevallen. Hij had in de winkel een elektronische sigaret opgestoken en was daarop aangesproken. Glennis zelf, haar zoon en een vriend van de familie werden aangehouden toen ze gezamenlijk terugkeerden en het uitdraaide op een handgemeen. Later werden nog twee mensen aangehouden op verdenking van het mishandelen van medewerkers van de supermarkt.

Tegen de zangeres, die drie dagen vastzat, ligt een aangifte. Ze wordt verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling in vereniging en met voorbedachte rade, meldde de politie eerder.

Glennis kwam vorige week voor het eerst uitgebreid terug op het geweldsincident waarbij ze begin februari betrokken raakte. In een filmpje op Instagram bood ze haar ’oprechte excuses’ aan en verklaarde ze dat ze handelde uit moederinstinct en emotie, terwijl ze beter tot tien had kunnen tellen.