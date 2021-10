Nieuwe muziek van Beyoncé in trailer King Richard

Het nieuwe nummer van ’Queen Bey’ heet Be Alive en is in het tweede deel van de trailer te horen. De zangeres heeft zich de afgelopen jaren op muzikaal gebied wat stiller gehouden. Hoewel ze de laatste jaren voornamelijk met andere artiesten samen nog wel muziek uitbracht, dateerde haar laatste echte soloalbum Lemonade alweer uit 2016.

King Richard vertelt over de opkomst van de bekende Amerikaanse tenniszusjes Williams. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van hun vader Richard, gespeeld door Will Smith. De film is vanaf 19 november bij streamingdienst HBO Max te zien.