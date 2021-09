Streep door ADE-hoogtepunt Amsterdam Music Festival

Normaal wordt AMF in de Johan Cruijff Arena bezocht door zo’n 35.000 mensen. „Het is bizar”, stelt Hardenberg. „Overal in de wereld en in Europa vinden alweer festivals plaats zoals vroeger: Amerika, Engeland, Duitsland, België, Roemenië. Alleen hier in Nederland blijft de overheid ons maar dooie mussen voorhouden. Ze weten verrotte goed dat festivals met 75 procent bezetting niet haalbaar zijn.”

Hardenberg vindt de beloftes die het demissionaire kabinet dinsdagavond deed, dat buitenfestivals wel weer op volle capaciteit door mogen gaan, hypocriet: „Die buitenfestivals bestaan niet meer. Die zijn de laatste anderhalf jaar vakkundig stuk voor stuk de nek omgedraaid.” Ook concertorganisator MOJO stelde dinsdag in het NPO2-programma Jan-Willem Start op! dat demissionair coronaminister Hugo de Jonge een „war on dance” lijkt de voeren. De Jonge had MOJO maandag gevraagd alle dance-events te schrappen.

Een woordvoerder van het ADE laat weten dat er met de gemeente Amsterdam zal worden geïnventariseerd wat betreft de opties. „Dat AMF niet doorgaat, wil niet zeggen dat daarmee heel het Amsterdam Dance Event van de baan is. AMF is een onderdeel van ADE. Het is buitengewoon vervelend voor organisator ALDA dat zij deze beslissing hebben moeten nemen. Met de nu aangekondigde maatregelen zien wij nog zeker mogelijkheden om een ADE te organiseren en wij gaan nu met de gemeente inventariseren hoe we daar vorm aan kunnen geven.”