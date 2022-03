Dua Lipa aangeklaagd voor plagiaat

De band heeft nog niet gezegd waarom ze denken dat Lipa plagiaat heeft gepleegd. Wel hebben leden kenbaar gemaakt dat ze een deel van de winst van Levitating willen en eisen ze een schadevergoeding.

Artikal Sound System bracht Live Your Life in 2017 uit. Levitating van Dua Lipa verscheen in 2020 op het album Future Nostalgia en groeide vorig jaar uit tot een grote hit. In Amerika werd de single zelfs de succesvolste van het jaar. Het stond in de Billboard Hot 100 liefst veertig weken in de top 10.