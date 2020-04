Ryan Reynolds verstopt zich voor schoonmoeder

„Heb jij ook genoeg gehad van mode? Heeft jouw schoonmoeder het op je gemunt? Help dan degenen die het ECHT nodig hebben”, schrijft Ryan in het bijschrift van zijn filmpje. Op camera roept de Canadese acteur al zijn landgenoten op om het speciale T-shirt dat hij in het filmpje aan heeft aan te schaffen voor het goede doel.

„Zoals je kunt zien is dit shirt fucking saai”, aldus de Deadpool-acteur over het zwarte tricot met daarop in witte letters ’overwin Covid-19’. „Dit shirt is zo onopvallend dat het de drager onzichtbaar maakt. Ik zit hier bijvoorbeeld in thuisisolatie met mijn schoonmoeder en ze is al dagen naar me op zoek.”

Onzichtbaar

De boodschap van de video is oprecht, want de opbrengst van de T-shirtverkoop wordt gebruikt om bijvoorbeeld mondkapjes te kopen voor zorgmedewerkers in kwetsbare gebieden. Maar Ryan zou Ryan niet zijn als hij het filmpje niet met een kwinkslag zou afsluiten.

Als hij zijn zegje heeft gedaan klinkt op de achtergrond de stem van zijn schoonmoeder: „Ryan, lieverd, ben je hier?” De acteur blijft vervolgens doodstil en gespannen zitten, terwijl zijn schoonmoeder mompelt „ik zou toch zweren dat ik zijn stem hoorde...”