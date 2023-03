Premium Het beste van De Telegraaf

Ontmoeting Willy Alberti en Luciano Pavarotti ’nagespeeld’ Willeke Alberti ziet ’vader’ terug op het podium: ’Geweldig!’

Door Jan Uriot Kopieer naar clipboard

Hij is al bijna veertig jaar niet meer onder ons, maar sinds een tijdje is Willy Alberti, hier met dochter Willeke, weer springlevend. Ⓒ ANP/HH

Na slechts één keer op het podium te hebben gestaan als Willy Alberti, besloot musicalster Tony Neef zijn rol in het theaterconcert Pavarotti meets Alberti terug te geven. De legendarische zanger uit de Jordaan wordt nu vertolkt door Ad Knippels. Dochter Willeke Alberti zag de voorstelling en is onder de indruk. „Dit is zó mooi gedaan!”