Adam Curry en Romana Vrede lunchen met koning

Alle gasten hebben in de afgelopen tijd een bijzondere prestatie neergezet of een onderscheiding ontvangen. Zo won Curry de Marconi Oeuvre Award en was Romana Vrede de winnares van de Theo d'Or. Andere bekende namen aan de koninklijke tafel waren onder meer acteur en regisseur Hans Croiset en actrices Nora El Koussour en Adelheid Roosen. Ook oud-schaatsster Yvonne van Gennip mocht een vorkje meeprikken.

Willem-Alexander en Máxima organiseren doorgaans een paar keer per jaar de uitblinkerslunch. Ze willen daarmee hun erkenning en waardering uitspreken voor de mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd.