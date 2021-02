’Geld in fonds voor slachtoffers miljardair Epstein is op’

Onlangs werd bekend dat er eind 2020 nog voor 240 miljoen dollar aan bezittingen was, maar dat zit in zaken die moeilijk te verkopen zijn zoals woningen, particuliere investeringen en vliegtuigen. „Helaas lopen de pogingen van de mede-executeurs om deze bezittingen te verkopen stuk op de nu al bijna een jaar durende coronapandemie en het enorme effect daarvan op de lokale en globale economie”, vertelt advocaat Daniel Weiner.

Hij voegt daaraan toe dat er ook veel geld is gegaan naar de verdediging in civiele rechtszaken en administratieve procedures, onder meer om ’recente frauduleuze claims op het eigendomsrecht van het landgoed in Palm Beach op te lossen’. Eerder werd al bekend dat er bovendien al tientallen miljoenen dollars aan advocatenkosten zijn betaald en dat dit bedrag maandelijks oploopt. De waarde van de erfenis van Epstein werd begin 2020 nog geschat op ongeveer 630 miljoen, maar er zouden ook miljoenen dollars naar belastingen zijn gegaan.

Ondertussen neemt het fonds wel nieuwe aanvragen van slachtoffers aan en blijven de executeurs slachtoffers ontmoeten. Jordana Feldman, beheerder van het fonds, zegt dat het haar spijt dat ze de uitbetalingen moet uitstellen, maar dat dit wel moet gebeuren in het belang van deze slachtoffers. Ze kan niet aangeven wanneer er weer uitbetaald kan worden.

Inmiddels hebben 150 slachtoffers een claim ingediend en is uit het fonds 50 miljoen dollar aan compensaties betaald.