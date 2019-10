’Vrouwen nog steeds achtergesteld’

De actrices hopen met het bekende Verleidersconcept - een mix van stand-up, interactie, feiten en persoonlijke verhalen - bewustwording bij het publiek te creëren en de ongelijkheidsdiscussie opnieuw aan te wakkeren. Ⓒ Foto Raymond van Olphen

Er is nog altijd een machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat stellen de vijf actrices in De verleiders female, een satirisch theaterstuk gebaseerd op feiten en eigen ervaringen. Verleider Stephanie Louwrier: „Je schrikt toch als je dieper in de materie duikt.”