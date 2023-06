’Tom Cruise heeft een deuk in zijn ego na afwijzing Shakira’

„Tom is een alles-of-niets persoon. Hij gaat van nul naar honderd”, vertelt de ingewijde. Vrienden zouden hem hebben geadviseerd om een stap terug te doen, maar daar heeft de acteur naar verluidt niet naar geluisterd.

„Hij vertelde iedereen dat ze ongelooflijke chemie hadden en zag het als een feit dat de twee binnen de kortste keren zouden daten”, vervolgt de insider. Maar Cruise werd afgewezen, en Shakira werd vervolgens gespot met F1-coureur Lewis Hamilton. „Dat heeft Tom gekwetst, zeker omdat hij Lewis als een vriend beschouwt”.

Shakira zou de acteur zelfs hebben gesmeekt om haar met rust te laten. „Shakira wil hem niet in verlegenheid brengen of van streek maken, maar er is geen aantrekkingskracht of romantiek van haar kant. Ze was gewoon vriendelijk. Ze voelt zich gevleid, maar is verder niet geïnteresseerd”, vertelt een andere ingewijde.