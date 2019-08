Line-up van A Day at the Park compleet

De komst van Benny Rodrigues, Chris Liebing, De Sluwe Vos met Michel de Hey, Green Velvet, Todd Terry, Nic Fanciulli, Nicole Moudaber en Karim Soliman is ook bevestigd.

Op zaterdag 21 september 2019 verrijzen drie verschillende stages in het Kralingse Bos. De afgelopen jaren werd het festival A Day at the Park gehouden in het Amsterdamse Bos in Amstelveen.