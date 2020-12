Virtueel kerstconcert met Kelly Clarkson en Dolly Parton

Naast optredens van Kelly Clarkson, Dolly Parton en Billie Eilish zullen Meghan Trainor, HAIM en JPS Saxe ook aanwezig zijn. Musicians on Call wil door het concert graag een gevoel van verbondenheid scheppen. „Het is lastig voor zieken en verzorgers om in het ziekenhuis te zijn tijdens de feestdagen”, vertelt Pete Griffin, directeur van Musicians on Call. „We willen ze graag een speciaal cadeau geven met het concert zodat ze zich minder alleen voelen, zeker tijdens deze pandemie.”

De organisatie zet zich al langere tijd in om patiënten en hun families te verblijden met muziek. Het is de eerste keer dat zij een kerstconcert organiseren.