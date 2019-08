Davina Michelle kan voorprogramma Pink nog niet bevatten

„Ik heb nog niet door dat het gaat gebeuren’, laat de zangeres in Jinek weten. „Ik durf dingen ook niet snel te geloven, want ik ben bang dat ik teleurgesteld word”, legt ze uit. Ze is dan ook erg nerveus voor het optreden. „Ik heb oprecht geen idee wat er zondag verder gaat gebeuren.”

Davina hoopt in ieder geval dat ze even met Pink kan praten. „Ik zou haar zo graag willen laten weten wat ze voor mij heeft betekend.”

In 2017 was Michelle plots wereldnieuws. De YouTube-video waarin ze Pinks nummer What about Us covert werd lovend onthaald door niemand minder Pink zelf. „Holy shit! Wie is dit? Dit klinkt beter dan ik zelf ooit zal klinken”, reageerde Pink destijds. „Ik weet nu eindelijk hoe het nummer hoort te klinken.”

Davina denkt overigens niet dat ze het nummer samen zullen zingen. „Die show staat al helemaal vast. Ze heeft in elk land voorprogramma’s, dus ik ga er niet vanuit dat ik dit met haar kan zingen.”