Boekrecensie ’Letselschade’: juridische strijd legt falende familiebanden bloot

— Wat: novelle — Wie: Vonne van der Meer — Uitgever: Atlas | Contact

Door Lies Schut

Compassie en helderheid: dat zijn standaardkwalificaties in het werk van Vonne van der Meer. Of ze nu schrijft over religieus verlangen in Het smalle pad van de liefde (2013) of over prostitutie in Naar Lillehammer (2021), via de levens van fictieve personen onderzoekt ze wat hen drijft.