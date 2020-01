’Rihanna is weer single’

Waarom de twee uit elkaar zouden zijn, werd niet bekendgemaakt. De 31-jarige zangeres en Hassan begonnen in 2017 met daten. In de zomer van 2018 werd ook al gezegd dat de twee uit elkaar zouden zijn, maar ze werden kort daarna alweer samen gezien.

Eerder was Rihanna samen met Chris Brown en Drake. De zangers lagen meerdere keren met elkaar in de clinch over hun ex, maar hebben hun ruzie inmiddels bijgelegd.