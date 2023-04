Youtube-ster Kalvijn erkent dat SBS-show Avastars ’mislukt’ is

De YouTube-ster vindt het ook niet chique om te zeggen dat iets wel een succes was als dat niet het geval is. „Iedereen had natuurlijk gehoopt binnen dat productieteam, inclusief mezelf en John de Mol, dat het allemaal in zou slaan als een bom. Dat heeft het ook gedaan, maar dan op een andere manier. Alleen, de vraag: is het mislukt? Ik denk dat het te vroeg is, en ondanks dat er jaren aan gewerkt is, dat het misschien nog wel meer tijd nodig had om geperfectioneerd te worden.”

Produceren

Misschien had Kalvijn zich meer verantwoordelijk gevoeld als hij behalve presentator ook producent was geweest, voegt hij daaraan toe. „Als je wil dat ik mee ga beslissen of mee ga produceren, dan moeten we het samen gaan doen! Snap je? Ik zou het fantastisch vinden om eens een keer zoiets samen te doen.”

Het SBS6-programma Avastars trok in de laatste weken op primetime minder dan 100.000 kijkers. De show was een zangwedstrijd met virtuele artiesten die worden aangestuurd door een professionele zanger en danser. Het programma zat al vanaf het begin in een dalende lijn wat betreft kijkcijfers. Ondanks de tegenvallende kijkcijfers besloot Talpa het programma vrijdagavond op primetime te blijven uitzenden.