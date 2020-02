Het NIEUWE LEVEN van SILVIA VAN BARNEVELD

Samen met Piet is Silvia weer helemaal gelukkig. ,,Het klikte eigenlijk vanaf het eerste moment.’’ Ⓒ Instagram

Vijftien maanden na de breuk met RAYMOND VAN BARNEVELD, die koos voor een nieuw leven met de Britse JULIA EVANS, is ook zijn ex-vrouw SILVIA weer gelukkig in de liefde. Via Facebook leerde ze PIET kennen, met wie ze vanaf het eerste moment een klik had. Daarnaast gaat het ook lichamelijk weer goed met haar. ,,Ik ben exact zeven maanden clean.’’