Amber Heard zweeg tegen moeder over ’mishandeling’ door Johnny Depp

Heard had haar moeder voorgelogen dat Depp haar niet mishandelde omdat ze niet wilde dat zij zich zorgen zou maken en dat haar vader zich ermee ging bemoeien. Volgens de actrice heeft haar vader al zijn leven een alcoholprobleem en was hij ook gewelddadig tegenover haar moeder. Ze was bang dat haar vader Depp fysiek zou belagen als hij de waarheid zou horen.

„Het is oké mam, hij is niet gewelddadig tegenover mij. De bizarre stemmingswisselingen zijn alleen heel moeilijk om mee om te gaan”, stond in een app van Heard aan haar moeder. Maar voor de rechter beweerde ze dat toen ze die app stuurde de acteur haar juist blauwe plekken op haar arm had bezorgd.

Gemengde gevoelens

De actrice zei donderdag ook dat ze tijdens haar relatie gemengde gevoelens had voor Depp. „Het eerste jaar - toen hij doorgaans nuchter en clean was - was echt geweldig. Toen was hij echt gul, grappig en hield ik van hem en wilde ik hem niet kwijt. Maar de andere kant was het monster.” Daarmee verwees ze naar de vermeende donkere kant van de acteur, die tevoorschijn kwam als hij slecht reageerde op drank en drugs.