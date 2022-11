’André Hazes breekt definitief met moeder Rachel’

André zou de brief vorig jaar hebben geschreven om zijn relatie met Sarah van Soelen definitief te verbreken. „André Hazes is vanuit de kliniek in Spanje doorgegaan naar het huis van de ouders van Sarah”, legt Coldeweijer uit. „Sarah zelf is daar dan ook naartoe gegaan. André heeft die brief samen met moeder Rachel Hazes opgesteld en is die daar gaan voorlezen. Met de brief maakte hij een einde aan hun relatie. Er is blijkbaar iemand die vindt dat die brief moet uitlekken.”

Daarbij zou André in de brief met geen goed woord spreken over zijn knipperlichtrelatie Monique. „De laatste zeven jaar heb ik een relatie gehad met iemand (Monique, red.) die mij en de wereld om mij heen bewust klein hield, die mij dusdanig heeft gemanipuleerd dat ik bijna vier jaar niet met mijn moeder en zus sprak, dat ik op een veel te jonge leeftijd vader werd terwijl ik zelf nog een kind was.”

Volgens de roddelkoningin zou Rachel de brief bewust aan haar hebben gepost. „Er is iets aan mijn video of aan de brief die ik heb laten zien waardoor André zeker weet dat Rachel die brief aan mij heeft verstuurd. Feit is dat dit voor hem zo’n ontzettende shock is wat hij nooit zag aankomen en daarom definitief het contact met zijn moeder heeft verbroken. (...) Ik heb begrepen dat het op dit moment zo lijkt dat hij zo ontzettend kwaad en teleurgesteld is in zijn moeder dat hij haar niet meer hoeft te zien. Dit had hij namelijk nooit verwacht.”