Jennifer Lopez (50) hoopt op gezinsuitbreiding

„Ik wil het”, zei Jennifer, die een 11-jarige tweeling heeft met haar ex-man Marc Anthony, tegen People. „Ik weet niet of het in Gods plan past maar ik zou het wel willen proberen. Ik sta er voor open.”

Hoewel het koppel het druk genoeg heeft, staat het ouderschap op de eerste plaats. „We proberen de kinderen op te voeden op een manier waarbij ze hun eigen dromen mogen najagen, maar dat ze wel altijd door ons worden begeleid en dat we altijd actief aanwezig zijn in hun levens. Dat is onze prioriteit.”