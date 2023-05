Premium Het beste van De Telegraaf

In Memoriam Leven van muzikale orkaan Tina Turner kende veel hoogtepunten, maar ook diepe dalen

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Een succescarrière met meer dan 200 miljoen verkochte platen, de titel Queen of rock ’n roll en een uitstraling waarop elke vrouw jaloers mag zijn: Tina Turner was met recht een superster. Toch werd haar leven getekend door tegenslag en verdriet. De geboren Amerikaanse zangeres en actrice overleed woensdag 24 mei ’vredig’ thuis in het Zwitserse Küssnacht na een slepende nierziekte.