B&B vol liefde: is hij ontsnapt uit de Efteling?

Is Leendert nou op zoek naar personeel of naar de liefde in het programma B&B vol liefde? „Ik heb nu het gevoel van: ik heb mijn werkbriefje niet afgewerkt”, zegt Loes, wanneer Leendert, de B&B-houder uit de Ardennen informeert of ze hun taken al hebben volbracht. Wat we al van mijlenver zagen aankomen, lijkt inmiddels ook door te sijpelen bij Loes en Leendert: dit is geen match. En dat lijkt elders ook het geval, al hebben sommige deelnemers iets meer geduld. Of zijn ze wanhopig? Daarnaast dient zich ook de zesde vrijgezelle B&B-eigenaar zich aan: Bram in Zweden.

B&B-eigenaar Bram en zijn vriend Daniël. Ⓒ RTL