Psychiater Britney Spears (48) overleden, twee weken voor rechtszaak

Dr. Timothy Benson leed al een tijdje aan de gevolgen van wat vermoedelijk een aneurysma was, dat hij kreeg op 24 augustus in Santa Monica. Hij was nog maar 48 jaar oud.

De psychiater was verantwoordelijk voor de mentale zorg voor Britney en werd de afgelopen maanden geëvalueerd door een observator van de rechtbank. Over twee weken zou het evaluatierapport bij de rechtbank gepresenteerd worden.

Jarenlang was vader Jamie curator, waarmee hij degene was die bepaalde waar ze haar geld aan kon uitgeven en beslissingen kon nemen over persoonlijke keuzes in het dagelijkse leven. Onlangs begon Britneys moeder Lynn een zaak om mede-curator te worden. In deze zaak kwam dokter Benson onder vuur te liggen, omdat Lynn erg kritisch was over de medicatie die hij Britney voorschreef.

Nadat Britney begin dit jaar haar toevlucht nam tot een psychiatrische kliniek, werd een evaluatie geëist van zijn behandeling.

Verrassend genoeg spande Britneys vader daarna zelf een rechtszaak aan om tijdelijk van het toezicht af te komen, in verband met zijn eigen gezondheidsproblemen. Hij zou Jodi Montgomery voorstellen als zijn vervanger; zij zou haar ’zorgmanager van het afgelopen jaar’ geweest zijn. Of Britneys moeder het daarmee eens is, valt nog te bezien. Zij heeft in elk geval al laten weten aanwezig te zijn in de rechtszaal wanneer het rapport over de psychiater zou worden gepresenteerd.

