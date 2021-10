Britney Spears verbaasd door filmscripts over haar leven: ’Ik ben toch niet dood?’

„Het is heel vreemd om scripts binnen te krijgen die helemaal niet waar zijn. Daarbij ben ik pas 39 jaar, ik ben toch niet dood of zo?”, zegt Britney op Instagram. „Madonna heeft me verteld dat zij ook continu scripts over haar leven krijgt, terwijl ze nog maar 60 jaar is. Wat denken die mensen nou? Dit is toch raar of niet soms?”

Fans zijn het met de zangeres eens. Zo schrijft iemand: „Eens temeer klopt Hollywood op de deur om geld aan je te verdienen, terwijl het curatorschap nog niet eens officieel voorbij is. Die mensen moeten zich de ogen uit hun kop schamen om je scripts te sturen over jouw leven, waarvan ze werkelijk geen weet hebben. Blijf maar heel ver uit de buurt van dit soort lui en als je er ooit aan toe bent moet je gewoon zelf een interview geven en de echte waarheid vertellen.”