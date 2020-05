Guillaume doet aangifte van geboorte prins Charles

Dat deed hij ten overstaan van burgemeester Lydie Polfer, die hem buiten opwachtte om de wettelijke formaliteiten te vervullen.

Guillaume zou normaal gesproken binnen vijf dagen aangifte hebben moeten doen en hij was woensdag dus royaal binnen de marge want Charles is afgelopen zondag geboren. Maar de zichtbaar trotse en blije vader had vanwege de verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen in feite meer tijd omdat de termijn van vijf dagen tijdelijk is opgeheven.

Guillaume wilde echter niet wachten. Na de bijschrijving van de nieuwe prins in de burgerlijke stand werd zijn naam ook toegevoegd aan het trouwboekje dat Guillaume en echtgenote Stéphanie in oktober 2012 bij hun huwelijk uit handen van toenmalig burgemeester Xavier Bettel - nu de premier van Luxemburg - hadden gekregen.

Eerder woensdag was het jonge gezin uitgeleide gedaan bij de kraamkliniek van het ziekenhuis. Daar kregen de media ook de kans om de familie te fotograferen voor haar vertrek naar kasteel Fischbach, de residentie in het midden van Luxemburg.