Brad Pitt vecht terugtreding rechter aan

Pitt kreeg in mei gedeeld voogdijschap toegewezen over de vijf minderjarige kinderen die hij met Jolie deelt. Omdat hun oudste zoon Maddox al meerderjarig is, valt hij buiten de regeling. Volgens Angelina kwam rechter Ouderkirk tot zijn besluit omdat hij een zakelijke relatie heeft met de advocaten van Brad, ’waardoor zijn beoordelingsvermogen niet meer objectief zou zijn’. Hierdoor heeft Angelina voorlopig weer het volledige voogdijschap over de kinderen en kan Brad hen slechts onder toezicht zien op bepaalde tijden.

Het juridische team van Pitt laat het er niet bij zitten. „Dit is slechts een technisch obstakel. De feiten zijn nog steeds hetzelfde en dat betekent dat er enorm veel bewijs is dat het besluit van rechter Ouderkirk voor gedeeld voogdijschap in het belang van de kinderen was. Wij zullen er alles aan doen om de huidige situatie terug te draaien en de kinderen voor de helft van de tijd weer bij hun vader te laten zijn.”