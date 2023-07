Oppenheimer-regisseur Christopher Nolan: ’Nucleaire oorlog blijvende dreiging’

In de ban van de bom

De ’vader van de atoombom’ veroorzaakte een levensgevaarlijke kettingreactie waarvan de uiteindelijke uitkomst nog altijd ongewis is. In Oppenheimer - vanaf donderdag in de bioscoop - probeert regisseur Christopher Nolan te laten zien wat de omstreden wetenschapper J. Robert Oppenheimer dreef. „Door ín zijn hoofd te kruipen.”