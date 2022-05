Kleindochter Elvis: non-stop gehuild tijdens biopic

„Het was een heel emotionele ervaring. Het is heel intens om naar te kijken als het over je eigen familie gaat”, vertelt de 32-jarige Keough, die de biopic over haar grootvader vooraf al mocht bekijken. „Ik begon binnen vijf minuten te huilen en stopte daar niet meer mee. Er zijn veel familie- en generatietrauma’s begonnen in de periode die ook in de film te zien is.”

De jonge regisseur en actrice zegt dat Luhrman voor hij aan zijn speelfilm begon uitgebreid met haar, haar moeder en oma Priscilla Presley heeft gesproken. De familie gaf de regisseur ook toegang tot Graceland, het landgoed in Memphis waar Elvis woonde. Verder hebben ze geen bemoeienis gehad met de film, weet Keough. „Uiteindelijk gaan wij Baz Luhrmann niet vertellen hoe hij een film moet maken.”

In Elvis vertelt Luhrmann (The Great Gatsby) het verhaal van wereldster Elvis Presley gezien door de ogen van Colonel Tom Parker, een Nederlander die werd geboren met de naam Dries van Kuik. De omstreden Bredanaar ontdekte Elvis en was jarenlang zijn manager. De film beslaat ongeveer de twintig jaar na zijn doorbraak, midden jaren vijftig. Austin Butler (Elvis) en Tom Hanks (Parker) spelen de hoofdrollen. De film gaat op donderdag 23 juni wereldwijd in première.