Wereldster Trini Lopez had bijzondere band met Nederland

Superster van de jaren zestig, Trini Lopez, overleed deze week op 83-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus. Ⓒ Getty Images

Het Covid-19-virus heeft plotseling een einde gemaakt aan het leven van TRINI LOPEZ. De hitzanger, die nog altijd over de hele wereld optrad, overleed enkele dagen geleden op 83-jarige leeftijd in een ziekenhuis in het Amerikaanse Palm Springs. Maar weinig mensen weten dat Trini Lopez een bijzondere band met Nederland had en nog plannen koesterde om hier voor de opname van een nieuw album de studio in te gaan...