’Prins Philip’ krijgt rol in Game of Thrones-prequel

Het is de tweede keer in korte tijd dat Smith een prins gaat spelen. Recent was hij te zien in de eerste twee seizoenen van de Netflix-hit The Crown, waarin hij in de huid kroop van prins Philip.

Naast Smith maken ook Olivia Cooke en Emma D’Arcy hun opwachting. Eerder werd bekend dat Paddy Considine een van de hoofdrollen speelt als koning Viserys Targaryen.

House of the Dragon telt voorlopig tien afleveringen. De serie speelt zich vóór de gebeurtenissen in Game of Thrones: A Song of Ice and Fire af.