Beyoncé werkt opnieuw samen met Kendrick Lamar

.Het originele lied staat op haar vorig jaar verschenen album RENAISSANCE. De nieuwe versie blijft dichtbij de oorspronkelijke versie, alleen rapt nu Lamar mee.

De twee werkten al eerder samen. De laatste keer was voor het nummer Freedom dat op Beyoncés album Lemonade staat.

De zangeres is momenteel op wereldtournee. Volgende maand staat ze in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.