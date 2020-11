Tim Hofman na ophef uitzending Boos: ’Ik was een lul’

Fans van Boos, dat vorige maand de Televizier-Ster Online Videoserie in de wacht sleepte, weten dat presentator Tim Hofman iedere week de nodige moeite moet doen om het recht te laten zegevieren. Hoe anders is het deze week. Zonder echt de strijd te hoeven aangaan krijgt de BNNVARA-ster het voor elkaar dat een webshop-eigenaresse ter plekke geld overmaakt aan twee gedupeerde klanten.

En hoewel de vrouw toegeeft dat ze fout zit en bovendien een aantal vragen ontwijkt, wordt Tim verweten dat hij te ver gaat in zijn poging om zijn gelijk te halen. Zo reageren kijkers in de commentsectie van YouTube onder meer met: „Op een gegeven moment moet je even stoppen met haar roasten. Geef haar gewoon een paar tips en het nummer van je boekhouder, bro.” Iemand anders schrijft: „Gemengde gevoelens over deze aflevering. Geen goede zaken van deze vrouw, maar ze leek in tegenstelling tot veel andere zakenlui die jullie geconfronteerd hebben geen slechte intenties te hebben. Jammer dat Tim zich zo opstelde en zich minder professioneel gedroeg dan deze vrouw verdiende.”

Narrig

In de uitzending is bovendien te zien dat Tim, terwijl de vrouw bezig is met het overmaken van geld, de slappe lach krijgt en zegt: „Geef me één seconde, ja? Ik moet me even herpakken.” De eigenaresse van de webshop – die even later wordt ’bijgestaan door haar moeder – laat hierop weten het ’niet grappig’ te vinden. „De confrontatie is meer dan terecht, maar de lacherige reactie (vooral omdat het constant was) voelde meer gemeen dan kritisch”, deelt een kijker. „De slachtoffers gaan altijd voor, maar je gaat een beetje de dialoog verliezen als je het op deze manier doet.”

Een dag nadat de video online werd gezet, reageert Tim op de ontstane ’ophef’. „I know, ik was wat narrig of zelfs een lul die dag. Ik moet zeggen: we hadden zó veel klachten, over zó’n lange tijd, dat ik het verhaal niet genoeg vond. En dat vind ik nog steeds, want als je een factuur kunt schrijven, dan kun je ’m ook betalen. En lukt dat niet, dat kan! Dan moet je dat communiceren. Nu waren gewoon heel veel mensen hun geld kwijt. En soms, heel soms, word ik dan ook cynisch. Moet ik niet doen, maarja, gebeurt soms toch.”

De presentator zegt zijn hoop uit te spreken dat de vrouw na het faillissement alles op orde krijgt. „Tot volgende week. Ik zal proberen wat minder een lul te zijn of in ieder geval pas een lul te zijn als iemand echt een lul tegen mij is, in plaats van dat diegene een alléén slecht lulverhaal heeft. (Of niet, maar dan mogen jullie weer woedend worden! Vrij land!)”