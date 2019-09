Miljoenenjacht verslaat Expeditie Robinson

Expeditie Robinson trok op hetzelfde tijdstip 1,4 miljoen kijkers op RTL 4 en Onze Boerderij met Yvon Jaspers werd op NPO 1 door ruim 1,3 miljoen mensen bekeken.

Ook later op de avond trok Linda de Mol de meeste kijkers. Naar haar serie Familie Kruys die nog op de vertrouwde plek RTL 4 is te zien, keken 842.000 mensen, terwijl rond dezelfde tijd 752.000 mensen afstemden op NPO 1 voor Nick en Simon The Dream. Flirty Dancing op SBS6 wist op dat slot 532.000 mensen te boeien.

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20 uur, daar keken iets meer dan twee miljoen mensen naar. De samenvattingen van de eredivisie werden vlak daarvoor door 1,7 miljoen mensen gezien.