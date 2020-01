Filmrecensie: ’The grudge’ ✭✭

’Als iemand in grote onrust sterft, ontstaat er een vloek die overslaat op hen die zich op de plek des onheils wagen, zo luidt de vloek.’ Met dat huiveringwekkende uitgangspunt joegen de horrorfilms Ju-on (2002) en The grudge (2004) ons begin deze eeuw de stuipen op het lijf.

De maker van griezelklassiekers als The evil dead en Army of darkness trad dit keer op als producent en liet de regie van deze herstart over aan Nicolas Pesce. Die laat een doodsbange Amerikaanse zorgmedewerkster haar vervloekte werkplek in Tokio ontvluchten. Ze strijkt neer in Cross River, Pennsylvania waar blijkt dat de vloek met haar is meegereisd. Iedereen die voet in haar huis zet, sterft een gruweldood. In rap tempo leggen haar gezin, een makelaar, de nieuwe bewoners en een euthanasiebegeleidster het loodje.

Vliegen uitbraken

Pesce, die in 2016 nog veelbelovend debuteerde met de arthousehorror The eyes of my mother, stelt met de reanimatie van The grudge hevig teleur. De regisseur pakt uit met reeds bekende schrikmomenten. Langszwevende schaduwen, angstaanjagende spiegelbeelden, on-doden die zwermen vliegen uitbraken en natuurlijk die kleine krijsende kinderen met asgrijze huid en donker sluik haar.

Slotconclusie: griezeleffect nul, geeuwgehalte tien. Is daarmee de Japanse griezelvloek uitgewerkt? Ja en nee, want na Amerika wil Pesce deze uitgemolken onheilsbezwering ook nog naar Europa, Australië en Afrika brengen. U bent gewaarschuwd.