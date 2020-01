Frans Bauer wil doorbreken in Amerika

„Ik wil jullie dit niet onthouden. Komt eindelijk mijn langgekoesterde droom uit?”, schrijft Frans Bauer op Instagram bij een korte video van de studio-opnames. Donderdag maakte hij de Engelse titel A Moment For Me bekend.

„Eindelijk!! Na maanden van geheimzinnigheid mag ik het bekendmaken dat Heb je even voor mij is opgenomen in het Engels. A Moment For Me vervult voor mij de langgekoesterde droom om door te breken in de USA!! Ik ben helemaal happy!!”