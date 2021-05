Harry en Oprah maken extra uitzending van docuserie

In de aflevering praten de prins en presentatrice, die goede vrienden van elkaar zijn, na met mensen die in de serie te zien waren. Experts op het gebied van mentale gezondheid komen aan het woord, maar ook sterren en atleten die openhartig waren over hun eigen psychische problemen.

Of Harry zelf weer zal vertellen over zijn eigen worstelingen, is niet bekendgemaakt. In de serie, die vorige week verscheen, vertelde de prins onder meer dat hij troost zocht in alcohol en drugs om met zijn problemen om te gaan. Ook vertelde Harry over de suïcidale gedachten van zijn vrouw Meghan.

De docuserie was Harry's eerste grote televisieproject. Na hun stap terug binnen het Britse koningshuis vorig jaar kondigden de prins en zijn vrouw aan producties voor Netflix te gaan ontwikkelen. Ook sloot het koppel een deal met Spotify.