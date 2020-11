Britney Spears gaat door met strijd tegen vader

Nadat Britneys voormalig managementbedrijf Tristar Sports and Management Group eind oktober afscheid van haar nam, huurde Jamie direct een nieuwe manager in. Maar dat deed hij zonder zijn dochter hierover te informeren. Volgens Britney had zij op z’n minst de mogelijkheid moeten krijgen om mee te denken over een nieuw management.

Het juridische team van de zangeres meent dat vader Spears ’er slechts op uit is om zeggenschap te houden over haar bezittingen, boeken en albums’. Momenteel is hij samen met de Bessemer Trust Company verantwoordelijk voor Britneys zaken.

Jamie beweert dat zijn dochter mentaal niet in staat is om beslissingen over haar vermogen en bezittingen te maken.