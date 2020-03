Radio 538-dj vast in Amerika

Ondanks de moeilijke omstandigheden, is Niek van der Bruggen zijn humor in elk geval nog niet kwijt. In korte clips in zijn Instagram Stories maakt hij volop grappen over de penibele situatie. „Welkom bij quarantaine-koken met een quarantaine-koolsalasde en chili con quarantaine”, vertelt hij zondag nog vrolijk vanuit zijn caravan.

Maandag is de sfeer echter iets omgeslagen. Na nog een snelle grap dat ze misschien de stad Corona kunnen bezoeken, vertelt Niels dat ze eigenlijk geen kant meer op kunnen tijdens hun roadtrip. „Heel veel mensen weten nog niet dat we vast zitten, maar we zitten echt ramvast. We kunnen niet terug. KLM heeft alle vluchten opgeschort, dus het is gewoon afwachten tot het inreisverbod van Trump wordt opgeheven en dan zal er wel weer wat gaan vliegen”, legt hij uit.

„Maar weet je we zijn gewoon gezond en dat is het belangrijkste en we doen er alles aan om dat te blijven. We gaan niet naar de stad, niet naar drukke plekken. Gewoon lekker chillen, rustig aan, van de zon genieten en gewoon wachten op bericht”, vertelt hij rustig. Toch is het wel een domper voor Van der Bruggen en zijn reisgenoot en collega Chris Hartgers. „Het is niet dat we denken: ’Oh we hebben lang vakantie!’ Nee dat is niet het sfeertje.”