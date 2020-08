Russell Crowe doneert aan verwoest restaurant in Beiroet

Crowe bevestigde het nieuws later zelf ook op Twitter. De acteur deed zijn donatie namens de Amerikaanse chef-kok en presentator Anthony Bourdain, die in 2018 een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Bourdain ging tijdens zijn twee bezoeken aan de Libanese hoofdstad langs bij Le Chef. „Ik denk dat hij ook had gedoneerd als hij er nog was”, aldus de acteur.

Filmmaker Amanda Bailly en journalist Richard Hall starten de actie voor het restaurant vorige week. Inmiddels is er in totaal meer dan 18.000 dollar opgehaald. Het bedrag gaat naar de eigenaren en medewerkers van Le Chef, dat sinds 1967 open is, om ze te helpen bij de wederopbouw en om deze moeilijke tijd door te komen.