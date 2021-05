Seth Rogen wil niet meer met James Franco werken

„Ik walg van misbruik en intimidatie en ik zou zulke daden nooit in de doofpot stoppen, of iemand in een situatie brengen waarin zij daarmee in aanraking komen”, aldus Rogen in het interview. „Ik kijk nu terug naar dat interview in 2018 waarin ik zei dat ik met James zou blijven werken. De waarheid is dat ik dat niet heb gedaan en op dit moment ook niet van plan ben nog te doen.”

De acteur zegt ook dat hij spijt heeft van een grap die hij in 2014 maakte in het programma Saturday Night Live. Destijds had een 17-jarig meisje net naar buiten gebracht dat Franco haar een bericht had gestuurd op Instagram waarin hij de minderjarige op een date vroeg. Rogen maakte in de show de grap dat hij zich als dat meisje had voorgedaan. „Ik vertelde hem nog dat ik heel jong was. Het deed hem niets. En nu heb ik een date met hem in een hotel.”

Rogen en Franco werkten samen aan acht films, waaronder Pineapple Express, This Is the End, The Disaster Artist en The Interview. Franco werd in 2018 door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag op de acteerschool die hij runde. Dat leidde tot een rechtszaak, die afgelopen februari achter gesloten deuren werd gesetteld.