Gaat Gerard Joling op zoek naar de liefde op tv?

Wanneer presentator Pim Sedee vraagt of hij aan iemand wordt gekoppeld, antwoordt de zanger: „Dat zou heel goed kunnen.” Terwijl Pim probeert meer los te krijgen bij Geer en vraagt of hij net als Gordon op zoek gaat naar een huwelijkskandidaat, zegt Gerard: „Niet trouwen, maar misschien wel op zoek naar iemand.” Hij voegt daar aan toe: „Met wie gaat Gerard twee weken op vakantie of zo.”

Het lijkt er dus op dat het met de persoon over wie Gerard eind 2019 zei ’het uit te willen zoeken hoe het gaat’ niets geworden is. De grote vraag die na de recente onthulling over een nieuw tv-programma rijst is: gaat Gerard Joling net als Gaby Blaaser - die momenteel in The Bachelorette te zien is - in het buitenland op zoek naar de liefde?