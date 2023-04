Premium Het beste van De Telegraaf

’Mocro maffia: Tatta’ schakelt meteen naar hoogste versnelling

Door Fabian Melchers Kopieer naar clipboard

Tatta raakt alles kwijt en heeft niks meer te verliezen. Ⓒ foto Jasper Suyk

Zijn geestelijk gehandicapte broertje werd vermoord, hij schoot zijn eigen oom dood én zijn trouwe misdaadcompagnon werd opeens een gevaarlijke rivaal. Maar toen was Rinus ‘Tatta’ Massing opeens spoorloos. Mocro maffia: Tatta(Videoland, on demand) maakt vanaf vrijdag duidelijk dat hij niet bij de pakken neer is gaan zitten.