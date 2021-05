Dichter Babs Gons noemt eerste bundel ’een afscheidsconcert’

Babs Gons: „ Er zijn dagen dat ik liever met boeken ben dan met mensen.” Ⓒ Foto Angela Tellier

De koningin van spoken word? Babs Gons, wier eerste bundel Doe het toch maar op 14 mei verschijnt, voelt zich vaak wat ongemakkelijk als ze zo wordt aangekondigd. „Ik heb niets met die verheven status, ik noem mezelf liever de boerendochter van het gesproken woord. Ik zit niet als een vorstin op de troon, ik ben niet in dit vak geboren, maar ploeter gewoon met mijn handen in het land. Schrijven, dichten of optreden, het is gewoon keihard werken.”