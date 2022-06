’Incroyable mais vrai’:Tijdportaal en kruisprothese

Wat: komedie

Regie: Quentin Dupieux

Met: Alain Chabat, Léa Drucker, Benoit Magimel

Haar verjongingskuur is niet het enige bizarre idee dat is verwerkt in Incroyable mais vrai. Want ook Gerard (Benoit Magimel), de baas van Alain, blijk een geheim te hebben dat hij dat maar wat graag wil delen. Hij liet zijn penis in Japan vervangen door een volledig elektronisch exemplaar, inclusief telescoopfunctie en drie verschillende trilstanden.

Groteske fantasie

Zijn nieuwe gadget is met name leuk voor zijn jongere vriendin (Anaïs Demoustier), stelt Gerard in deze nieuwe film van de Franse absurdist Quentin Dupieux (Deerskin, Mandibules). Maar intussen lijkt zijn kunstmatig verworven viriliteit vooral een poging om veroudering te ontkennen, net zoals Marie dat doet. Met minimale middelen en tal van dialogen spint Dupieux deze groteske fantasie verder uit en maakt er met een koddig muziek ook geruime tijd een pantomime van.

Knotsgek

Alleen Alain (Alain Chabat) ziet al snel in dat de ogenschijnlijke zegen van een verjongingsportaal en een multifunctionele kruisprothese ook wel eens een vloek zou kunnen zijn. Zijn berusting in wie hij is en waar hij is in zijn leven, contrasteert mooi met de onvrede van zijn vrouw en zijn baas in Incroyable mais vrai, een knotsgekke Franse komedie die de melancholie niet schuwt.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)