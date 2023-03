Premium Het beste van De Telegraaf

Filminterview Kate Hudson als stripper in ’Mona Lisa and the blood moon’

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Kate Hudson krijgt als stripper Bonnie Hunt de verrassing van haar leven in ’Mona Lisa and the blood moon’. Ⓒ PR

Rond Kate Hudson (43) was het de afgelopen tien jaar opvallend stil. Dat heeft eigenlijk maar één reden, vertelt de Hollywoodster in Venetië. „Een filmklus moet wel héél opwindend zijn om mijn gezin er tijdelijk voor achter te laten. Mona Lisa and the blood moon viel in die categorie.”