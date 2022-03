Premium Het beste van De Telegraaf

Wie wil er nog voor de Sussexes werken? ’Ook in de VS drijven Harry en Meghan personeel tot wanhoop’

Door Jeroen van der Heijden Kopieer naar clipboard

Nog niet zo lang geleden kregen prins Harry en, met name, hertogin Meghan kritiek op hun omgang met hun personeel in Engeland. Volgens ex-werknemers hebben de twee er weinig van geleerd... Ⓒ ANP/HH

Prins Harry en hertogin Meghan stonden bij het hofpersoneel in het Verenigd Koninkrijk al niet bekend als de ’meest empathische royals’, en het lijkt erop dat het aan de andere kant van de Atlantische Oceaan niet anders is. In de relatief korte tijd dat de twee aan de westkust van de Verenigde Staten wonen, zouden er al heel wat medewerkers gillend zijn weggelopen uit hun villa in het Californische Montecito. Met name Meghan zou zich ’ronduit schandalig’ gedragen tegenover haar personeel...