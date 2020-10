Henk Helmantel neemt plek Frida Kahlo in Drents Museum in

Schilder Henk Helmantel (l) bekijkt met museumdirecteur Harry Tupan zijn jongste stilleven met lantaarn en gele deur. „De verf is net droog.” Ⓒ Foto’s Jos Schuurman

Henk Helmantel een ouderwetse schilder? Welnee, zegt directeur Harry Tupan van het Drents Museum in Assen. „Hij is abstracter en eigentijdser dan menigeen denkt.” Bovendien is zijn werk, dat uitnodigt tot verstilling en contemplatie, nu actueler dan ooit. „Zeker nu we allemaal veel thuis zijn door corona, is het tijd om stil te staan bij de kleine dingen om ons heen.”