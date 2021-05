Willeke Alberti: ’Ineens tijd om te rouwen’

Zingen zou Willeke Alberti in het begin van de coronacrisis niet gelukt zijn vanwege alle emoties Ⓒ anp Kippa

Willeke Alberti is in een gat gevallen toen corona begon. „Als je ruim zestig jaar loopt te huppelen en te zingen dan is het wel even wennen als dat wegvalt”, vertelt de zangeres in NRC.