Tim Oliehoek maakt miniserie over missie Afghanistan

De hoofdrollen in de vierdelige serie worden gespeeld door Bram Suijker, Lykele Muus, Minne Koole en Genelva Krind. Ook Casper Nusselder, Jouman Fattal, Tobias Nierop en Mamoun Elyounoussi maken deel uit van de cast.

De soldaten worden in de serie nog altijd achtervolgd door een voorval tijden hun missie. In hun hoofd woedt de oorlog voort en aan het thuisfront moeten zij vechten voor erkenning van hun werk in Afghanistan.

Het scenario is geschreven door Paul Jan Nelissen (Van God los en Oorlogswinter), Peter de Graef, Jeroen Horrevorts en Elisabeth Lodeizen. De opnames gaan 1 september van start.

Thuisfront is naar verwachting in het voorjaar van 2021 te zien bij BNNVARA. Oliehoek maakte eerder veelgeprezen en -bekroonde hitseries als De Zaak Menten, Stanley H. en Het geheime dagboek van Hendrik Groen.