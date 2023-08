Rob Kemps over toekomst Chansons: ’Ligt eraan wat Matthijs gaat doen’

Of er een derde seizoen van de BnnVara-serie komt? „Nou, dat hoop ik. Maar dat ligt helemaal aan wat mijn vriend Matthijs nu gaat doen”, zegt de frontman van feestact Snollebollekes. Kemps refereert hiermee aan het onderzoek dat momenteel naar Van Nieuwkerk wordt gedaan omdat de presentator tijdens zijn werk voor De wereld draait door redacteuren en medewerkers van het programma zou hebben gekleineerd en geterroriseerd. „Op het moment dat hij er klaar voor is, dan weet hij me te vinden.”

Hoewel Kemps zich nu voorbereidt op het Total Loss-festival van zijn Snollebollekes in september, blijven chansons in zijn hart zitten. „Franse liedjes, daar ben ik al heel mijn leven mee bezig”, zegt hij. „En daar zal ik ook altijd mee bezig zijn.”